Жителей Земли нейросеть предостерегла от общения с инопланетянами

Группа ученых из Китая, США и ЮАР направила запрос к ИИ. Они пытались уточнить, стоит ли землянам общаться с инопланетной рассой при ее обнаружении.

Нейросеть предостерегла людей от общения с такими организмами.

ИИ сгенерировала пару сценариев исхода событий.В каждом из них инопланетяне понимают свое превосходство и нападают на Землю. Самое опасное, что при этом они выигрывают.