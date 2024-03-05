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Ученые нашли самый древний ископаемый лес

Journal of the Geological Society
Опубликовано: 05.03.2024 10:34 0 80
Ученые нашли самый древний ископаемый лес

Специалисты из Кембриджского университета сообщили, что им удалось найти окаменевшие деревья девонского периода.

Древнейшую находку обнаружили  на юго-западе Англии. Об этом пишет издание Journal of the Geological Society.

Уточняется, что на данный момент это самый старый ископаемый лес. Его возраст около 390 миллионов лет. 

Ученые рассказали, что лес состоял из деревьев, которые напоминают современные пальмы. Их высота от 2 до 4 метров.

Journal of the Geological Society
Опубликовано: 05.03.2024 10:34 0 80
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