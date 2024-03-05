В России более половины населения предпочли бы вести здоровый образ жизни

Социологическое агентство "Вебер" провело исследование среди россиян, чтобы выяснить, как они относятся к ЗОЖ и состоянию своего здоровья.

Судя по результатам, 56% россиян хотели бы вести здоровый образ жизни. Большая часть опрошенных заявили, что уже придерживаются ЗОЖ.

68% респондентов отметили, что при жалобах на здоровье сначала занимался самолечением. К врачам жители РФ обращаются только в крайних случаях.

Для 53% опрощенных мотивация для физической активности - поддержание тонуса и здоровья. 70% не покупали абонементы в спортзалы, а 15% не ходили в зал при активном абонементе.