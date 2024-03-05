В Дагестане спасатели вытащили тюленя из рыболовной сети

В Каспийском море около Махачкалы малыш тюленя запутался в рыболовных сетях. О его спасении рассказали в пресс-службе МЧС Дагестана.

Бедолага не мог выбраться сам. Сотрудник ведомства Эльдар Зайпулаев поспешил ему на помощь.

Мужчина разрезал сеть и выпустил его в море.