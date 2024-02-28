В Полтаве мужчина угрожал продавщице, но напал на рыбу

В украинском городе Полтава полицейские поймали необычного вора. Он угрожал продавщице в рыбном магазине, но набросился не на нее, информирует «Страна.ua» в Telegram.

Судя по данным источника, девушка стала сопротивляться, и мужчина перестал ей угрожать. Он пырнул лосося, который лежал на прилавке и убежал.

С собой воришка прихватил пару товаров. 37-летнего преступника взяли под стражу.