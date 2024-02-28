Российский физиолог посоветовал не заваривать чай в пакетиках

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний, физиолог Александр Созыкин предупредил об опасности пакетированного чая. Судя по его словам, пакетики выделяют микропластик. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.



Главная угроза, по мнению исследователя, заключается в выделении наночастиц при нагревании. Если такой напиток употреблять на постоянной основе, то вредные вещества начнут накапливаться в организме.



По результатам некоторых экспериментов, такие частицы влияют на почки, печень и кровь и даже может привести к онкологии.

News.ru Опубликовано: 28.02.2024 16:16 87