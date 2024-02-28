Министр здравоохранения РФ Мурашко назвал дату начала выплат медикам за работу в малых городах

Медицинским работникам, которые работают в маленьких городах, начнут делать выплаты со второй половины апреля. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Выплаты начнут считать с 1 марта. Об этом Мурашко рассказал РИА Новостям.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что с начала весны по всей стране повысят ежемесячные выплаты для специалистов в районных центрах, селах и небольших городах.

В городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек сумма составит 29 тысяч рублей.

В населенных пунктах до 50 тысяч человек будут выплачивать 50 тысяч рублей врачам и 30 тысяч рублей медработникам среднего звена.

Министр отметил, что в данный момент готовят нормативные акты правительства.