В 2024 году мировые цены на продукты стабилизируются

По прогнозам «Росконгресса» в текущем году цены на продукты стабилизируются по всему миру. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на «Прайм».



Исследователи отметили, что больше всего цены могут увеличиться на рис, так как Таиланд и Индия вводят ограничения на эскпорт.



В докладе уточняется , что в некоторых областях цены могут подняться на 20%.



До этого глава ФАС Максим Шаскольский рассказал, что в РФ появляется тенденция снижения цен на яйца.



«Рамблер» Опубликовано: 28.02.2024 13:48 93