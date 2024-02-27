В ЮАР питон убил полицейскую собаку

В Южно-африканской республике питон заполз в вольер, где жила собака по кличе Бина. Змея задушила полицейскую собаку, пишет The Citizen.

Бельгийской овчарке было семь лет. Бина с двух лет помогала людям искать наркотики.



Недавно с помощью собаки удалось поймать трех наркодилеров, которые везли груз на сумму более 350 тысяч рублей.