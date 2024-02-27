Житель Ивановской области несколько лет избивал троих детей

В городе Шуя Ивановской области 38-летний пьяница истязал троих детей несколько лет. Об этом проинформировали в СУ СК по региону.

Как сообщает следствие, зимой 2022 года мужчина угрожал своей старшей дочери расправой. Из-за поведения отца у одного из сыновей началось посттравматическое расстройство.

Сейчас мужчину взяли под стражу. Ранее он был много раз судим.