Мстительная обезьяна напала на 39 мужчин из одной деревни

В середине февраля в индийской деревне Ванкал штата Гуджарат мартышка лангур начала нападать на мужчин. Об этом пишет The Times of India.

Всего от когтей и зубов обезьяны пострадали около 40 человек. Многие были травмированы в процесс того, как пытались убежать от лангура.

Позже выяснилось, что обезьяна – вожак стаи. Не так давно его избил палкой продавец в одном из магазинов. После этого альфа-самец и стал проявлять агрессию к людям.

Лангура удалось поймать с помощью дротика с транквилизатором. Его планируют передать в зоопарк.