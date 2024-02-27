Бывший футболист сборной России Быстров предложил бить палкой молодых футболистов

Двухкратный чемпион России футболист Владимир Быстров высказал свое мнение об игре молодых российских спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что младшее поколение часто уступает старшему. Быстров предложил для профилактики применять старые дедовские методы и бить палкой.

Он уверен, что проблемы сейчас начались из-за того, что дети сейчас слишком много играют в компьютер и не гуляют во дворе.