В США женщина оставила 16-месячную дочь одну и отправилась в отпуск

Жительнице штата Огайо грозит пожизненное заключение. 32-летняя женщина оставила своего ребенка одного на 10 дней и уехала отдыхать.

Как сообщает People, горе-мать посетила Пуэрто-Рико, штат Мичиган и Чикаго.

Когда она вернулась домой, то нашла свою дочь мертвой. Как выяснилось позже, девочка умерла от обезвоживания.

Женщина признала свою вину. Заседание суда по ее делу состоится 18 марта.