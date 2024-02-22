Певица Zivert оставляет карьеру из-за болезни

Юлия Зиверт, известная как российская исполнительница Zivert объявила в своем Телеграмм-канале о том, что уходит со сцены. Девушка отменила все выступления, которые должны были состоятся в ближайшие полгода.

Судя по словам артистки, это решение она приняла из-за борьбы с тяжелой болезнью. Проблемы со здоровьем начались еще полтора года назад, но Юлия пыталась выступать, хоть и часто переносила концерты.

Она рассказала, что часто прибегала к обезболивающим уколам, но сейчас ее организм ослаб. Пока она не отменила свое участие в проекте «Голос», в котором уже собрала команду.