В Америке продолжает свирепствовать болезнь, из-за которой животные превращаются в зомби

Трансмиссивная губчатая энцефалопатия охватывает США. Из-за патологии страдают олени, которые начинают вести себя как зомби. Об этом пишет DTF.



Специалисты утверждают, что уже в 30 штатах животные заражены. Сейчас ученые не могут понять, как она передается и как ее лечить.



Зараженные животные не боятся людей и ходят кругами, пока не умрут от истощения. У болезни всегда летальный исход.



Опасна ли она для людей? Мнения расходятся, однако большинство специалистов уверены, что нет.





DTF Опубликовано: 22.02.2024 09:33 178