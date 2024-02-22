В США врачи достали у мужчины из носа 150 живых паразитов

В США мужчина обратился в больницу с жалобами на кровотечения из носа и боль. Из носа пациента достали 150 паразитов, пишет WFLA.

Также мужчина жаловался на отечность лица и практически не мог разговаривать. Врач Дэвид Карлсон при осмотре полости носа нашел в пазухах большое количество личинок, которые ели их содержимое.

Врач рассказал, что некоторые из них были размером с кончик мизинца. У основания черепа мужчины начала образовываться эрозия.

Все личинки удалось вытащить. Пациент вернулся домой.