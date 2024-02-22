В Ленинградской области председатель родительского комитета пропала с круглой суммой

В одной из школ Ленобласти глава родительского комитета собрала деньги и пропала, информирует «Mash на Мойке».

По словам родителей, женщина четыре месяца собирала деньги. Каждый раз повод для сборов был разный – квесты, подарки, тетради, форма. Также она предложила купить алкоголь и икру на праздники через ее знакомых.

Все обещанные мероприятия не состоялись, после чего люди стали требовать возврат средств.

Родители обратились в полицию. Женщина скрылась, прихватив с собой 500 тысяч рублей.

Ее поиски продолжаются.