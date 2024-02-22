В Москве арестовали главу Всероссийского общества глухих

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы сообщает об аресте президента Всероссийского общества глухих.

Заседание прошло в среду, 21 февраля. Он пробудет под стражей до 8 апреля. Его обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Ранее стало известно о том, что вице-президента общества Венеру Гаулстон и бывшего вице-президента тоже собирались арестовать. Информация об этом уточняется.