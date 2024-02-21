Калужан приглашают принять участие в премии «Экология – дело каждого»

В этом году состоится IV Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого». Заявки на участие принимают до 1 апреля, информирует пресс-служба правительства Калужской области.

Премия, организуемая Росприроднадзором, объединяет авторов проектов, по сохранению окружающей среды. Это отвечает задачам нацпроекта «Экология».

Конкурс проводится в России с 2021 года. В 2024 году участники могут представить свои работы в номинациях: «Экофокус», «Экосоюз», «Экоблогер», «Экофокус», «Экомир», «Экосемья», «Экология души».

Заявки на участие могут подать журналисты, блогеры, школьники, педагоги, волонтеры и общественные деятели.



Победители и призеры получат ноутбуки, планшеты, умные колонки, смартфоны, планшеты, или путевку во Всероссийский детский центр «Орлёнок».



Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.экологияделокаждого.рф, а также в социальных сетях: https://t.me/eco_umka и https://vk.com/eco_umka .