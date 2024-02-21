В Таиланде туристку пытались изнасиловать и сжечь в лесу

В Таиланде идет расследование дела о жестоком нападении на приезжую. Об этом информирует издание Pattaya Mail.

Как сообщает источник, 19-летний китаец и его 29-летняя сестра Мэнлинь путешествовали автостопом. Два местных мотоциклиста предложили молодым людям их подвезти.

В какой-то момент мужчина, с которым ехала Мэнлинь, завернул в лес и связал ей руки. Он попытался надругаться над ней, но не смог. После этого мужчина испугался, что женщина расскажет о произошедшем, намазал ее лосьоном и поджег.

Китаянка подставила веревки под огонь и смогла дотянуться до телефона, чтобы позвонить брату. После этого она вызвала полицию.

Полицейские нашли беднягу в 400 метрах от дороги.

Произошедшее расследуют.