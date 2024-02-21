В Иркутской области семейная пара попала под следствие за расправу над фермером

24 апреля 2023 года в селе Голуметь Иркутской области убили 65-летнего фермера. Преступников задержали по месту жительства, сообщают в СУ СК по региону.

Как удалось выяснить во время расследования, 33 –летний мужчина выстрелил в пенсионера из обреза. Это произошло в доме убитого. Он умер на месте.

В машине мужчину ждала его 38-летняя супруга. После убийства ее муж украл у фермера украшения и сейф, в котором было 2,7 миллиона рублей.

После этого парочка уехала на машине. На мужчину и женщину возбудили уголовные дела по трем статьям УК. Вскоре их ждет суд.