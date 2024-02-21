Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира

Депутат из Норвегии Нильсен выдвинул кандидатуру американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира, информирует Daily Mail.

По его словам, большинство компаний, основанных Маском, направлены на улучшение жизни людей, на исследование космоса и Земли, а также на коммуникацию международного сообщества.

Он уверен, что предприниматель защищает свободу слова, взгляды в современном мире.