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Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира

Daily Mail, Фото: REUTERS
Опубликовано: 21.02.2024 09:41 0 128
Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира

Депутат из Норвегии Нильсен выдвинул кандидатуру американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира, информирует Daily Mail.

По его словам, большинство компаний, основанных Маском, направлены на улучшение жизни людей, на исследование космоса и Земли, а также на коммуникацию международного сообщества.

Он уверен, что предприниматель защищает свободу слова, взгляды в современном мире.

Daily Mail, Фото: REUTERS
Опубликовано: 21.02.2024 09:41 0 128
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