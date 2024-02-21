Житель Татарстана вырыл в сугробах 16-метровый тоннель для жены-инвалида

Пожилой житель Татарстана оказался заперт в собственном доме из-за снега. Он вырыл лопатой в снегу тоннель длинной 16 метров для жены с инвалидностью, информирует Mash.

Как сообщает источник, муж и жена ждали помощи от властей, но этого так и не произошло. Мужчина понимал, что его жена, у которой было две операции на позвоночнике, не сможет перелезть по сугробам.

Пенсионер вырыл спасительный тоннель за неделю. Его высота составила около полутора метров.