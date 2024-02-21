Минфин США продлил разрешение на импорт рыбы и морепродуктов из России

На сайте Министерства финансов США опубликовали лицензию, согласно которой Россия может ввозить в государство минтай, лосось, треску и крабов, а также любую продукцию, которую получают при их переработке.

Генлицензия распространяется на рыбу и морепродукты, которые погрузили на суда до 20 февраля текущего года. Ее предыдущая версия действовала до 21 февраля 2024 года.

Зимой 2023 года штаты запретили импорт крабов, трески и лосося из РФ.

Россия в свою очередь запретила ввоз морепродуктов и рыбы из Норвегии, США и Евросоюза в июле 2023 года. По словам представителей Минэкономразвития, эта мера должна была освободить дорогу для отечественных производителей.