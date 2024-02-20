Уехавшего из Россию автора хита «Медуза» задержали на острове Пхукет

В Тайланде задержали российского репера Алана Хадзагарова, более известного как Matrang. Об этом сообщает Shot.



Как уточнили в Телеграм-канале, певца поймали в кафе и отправили в отделение, чтобы проверить документы. Репер уверен, что это произошло из-за клеветы одного из подписчиков.



Последнее время артист странно себя ведет. Многие уверенны, что он употребляет наркотики. Ранее он заявлял, что планирует завершить карьеру и вернуться на родину 29 февраля.



Телеграм-канал Shot Опубликовано: 20.02.2024 09:55 308