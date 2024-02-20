В Болгарии предотвратили проведение неонацистского марша

В городе София местные полицейские пресекли попытку провести шествие неонацистов, информирует Sofia Globe.

Как уточнили в источнике, мероприятие должно было начаться около пяти вечера. В центре города начали собираться люди и хотели провести шествие с факелами.

Силовики остановили шествие в честь Христо Лукова, который в 1930-1940-х годах был ярким представителем и лидером неонацистского Союза болгарских нацлегионов. Это было сделано по инициативе мэра города Васила Терзиева.