Россельхознадзор заинтересовался поставками в РФ небезопасных бананов из Эквадора

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили о приостановке поставок бананов из Эквадора, если экспортеры не примут меры по устранению нарушений и выявлению многоядной мухи-горбатки.

В бананах систематически находят карантинных для России и многих других стран насекомых.

На данный момент министра сельского хозяйства Эквадора Франклина Данило Палиосо Маркеса попросили приостановить поставки пяти экспортеров с 5 февраля.

Если эквадорская сторона не примет эффективные меры, то ограничения на ввоз ужесточат.