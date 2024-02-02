Американский миллиардер заявил о желании спонсировать Олимпийские игры для спортсменов, принимающих допинг

17 апреля состоится презентация допинг-Олимпиады. Ее будет спонсировать американский миллиардер и сооснователь PayPal и Palantir Питер Тиль. Об этом сообщает The New York Post.

На данный момент известно, что в олимпиаде будут участвовать представители таких видов спорта, как тяжелая и легкая атлетика, единоборства, плавание и гимнастика. Соревнования планируют проводить ежегодно.

Идея таких игр состоит в том, что участники могут употреблять любые вспомогательные добавки и открыто об этом говорить.

По статистике, 44% спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, признаются в употреблении допинга. Ловят из них всего 1%.