В Ленобласти женщина хранила мумию мужа и пугала детей психушкой

В Ленинградской области женщина четыре года жила в одной комнате с мумией мужа. Своих детей она принуждала молчать и запугивала, что сдаст в детский дом или психбольницу, информирует РЕН ТВ, со ссылкой на анонимный источник.

По данным рассказчика, мужчина 16 лет бил жену и детей. Женщина боялась идти в полицию, так как он ей угрожал. Затем отец семейства наложил на себя руки.

Мать говорила детям, что папа в коме и скоро встанет. Обращаться куда-то она боялась.

Два мальчика и две девочки сейчас в больнице. Младшие дети плачут и не могут осознать, что происходит, а один из мальчиков заболел.

Уточняется, что женщина все время проводила в комнате, а детей воспитывала старшая дочь. Дом опечатали, там остался домашний скот.