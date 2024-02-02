В Таиланде похитили супружескую пару из России

На знаменитом тайском курорте Пхукете украли 31 января двух россиян. С их криптокошельков украли 76 миллионов рублей, информирует Bangkok Post.

Мужчине и женщине угрожали убийством, и они перевели свои сбережения похитителям. Их затолкали в фургон на людной улице и повезли в неизвестном направлении.

По данным источника, полицейские поймали четырех подозреваемых. Среди них есть уроженцы России. На допросе они вину не признали и утверждают, что приехали на отдых, однако в полиции уверены, что это члены преступной банды.