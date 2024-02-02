В Гамбурге построили туннели для жаб более чем за 45 миллионов рублей

Власти Гамбурга проинформировали о том, что в Бланкензе за последние несколько лет резко сократилась численность земноводных. В прошлом году специалисты насчитали более 100 жаб, а в этом году их осталось около 600 особей. Об этом пишет Bild.

Тоннели установили на тех улицах, где ездят мало машин. До этого власти делали заграждения, которые предотвращали попадание жаб под машины.

Некоторые местные жители возмущены и считают, что траты неоправданны.