В Великобритании врач уснул на операции и не заметил упавших штанов

61-летний анестезиолог Томас Хербст второй раз задремал во время операции. Об этом информирует The Daily Telegraph.

Хербст дал наркоз и заснул так крепко, что врачи еле смогли его разбудить. После того, как он проснулся, он быстро выпил кофе и сказал, что готов работать.

После операции он еле заполнил табель и не заметил, что у него упали штаны.

На медицинском трибунале мужчина рассказал, что вечером заполнял документы и был очень уставшим. Немного позже он признался, что закрывал глаза, но утверждал, что не спал, а всего лишь «немного храпел».

До этого он уже засыпал в 2022 году. Тогда его не смогли разбудить и пригласили другого врача.