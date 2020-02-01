В Ростове-на-Дону людей из рухнувшего дома переселили в квартиры с плесенью

Мужчина из Ростова-на-Дону рассказал, что в квартире, которую ему дали после обрушения дома, заросла плесенью. Об этом информирует портал «Ростовская область сегодня».

Мужчина снял стены квартиры, на которых видно грибок. Судя по его словам, такая проблема есть у всех жителей первых этажей в двух подъездах. Ростовчанин волнуется, что плесень может распространиться в другие квартиры, а в дома переселили 30 семей.

Местные власти эту информацию не подтверждают. В центре по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом прокомментировали, что на видео показано помещение, предназначенная для хранения вещей, а все жилые квартиры в надлежащем состоянии.