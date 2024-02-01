В Подмосковье мужчина убил возлюбленную и попытался расправиться со случайным свидетелем

В Московской области 35-лентий житель города Истры получил срок за убийство и нападение на свидетеля. Об этом сообщили в областной пресс-службе следственного комитета.

Как выяснилось в ходе расследования, в сентябре 2023 года убийца распивал алкоголь с сожительницей и подругой. Во время вечеринки между влюбленными разгорелся скандал. Мужчина схватил нож и вонзил женщине в грудь, а затем добил ее тяжелым предметом по голове. После этого он попытался убить подругу, но она успела убежать.

Преступник догнал девушку, ранил ее, но она вырвалась и убежала. Вскоре злоумышленника задержали, он полностью признал вину.