В Германии сократилось потребление пива

За последнее тридцатилетие немецкое пиво упало в продажах на 25,3%, а за последний год на 4,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистическое бюро Германии.

В 2023 году в Россию было продано 8,4 миллиарда литров немецкого пива.

Также сообщается, что в годовом выражении поставки на экспорт снизились на 5,9%, а на внутреннем рынке на 4,2%.