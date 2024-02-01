Под Хабаровском водитель мусоровоза спас орлана

Водитель мусоровоза Николай Субочев во время работы спас хищную птицу. Об этом сообщили в Телеграм-канале хабаровского регионального оператора по обращению с твëрдыми коммунальными отходами.

Оказалось, что мужчина спас раненого краснокнижного орлана-белохвоста.

Субочев ехал по трассе и увидел ползущую по обочине птицу. Водитель не оставил беднягу в беде. Он подобрал пернатого и отвез в краевую станцию по борьбе с болезнями животных.

Орлана осмотрели врачи. Выяснилось, что у птицы целы все кости, но повреждены мягкие ткани. Вероятно, молодая особь получила травму в схватке с сородичами.

После анализа крови станет известен пол орлана. Птицу передали в зоосад, там его ждет реабилитация, после чего пернатого выпустят на волю.

Уточняется, что орланы живут около 25 лет, а в неволе могут прожить и до 40. Взрослая особь может весит около 7 килограммов, а размах крыльев птицы достигает двух метров.