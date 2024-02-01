В Челябинске мужчина избил дворника из-за лая его собаки

В Челябинске прохожий напал на дворника и собаку, информирует Телеграм-канал «Челябинск с огоньком».

Собака дворника бегала по двору и лаяла, пока ее хозяин убирался. В какой-то момент она подбежала к прохожему. Тот испугался и кинул глыбу льда в животное.

Хозяин пса возмутился этим поступком и сделал мужчине замечание, а он в свою очередь кинулся на него с кулаками.

У пострадавшего травмы лица и головы.