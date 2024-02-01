В Думе предложили национализировать фильм «Мастер и Маргарита»

Депутат Госдумы Михаил Делягин выступил с предложением национализировать фильм «Мастер и Маргарита», который недавно появился в прокате. Об этом сообщает SHOT.

Делягин возмущен тем, что режиссер Михаил Локшин, который выступает в поддержку Украины, получает деньги за выход фильма. Он заявил, что средства положены россиянам, которых, по его словам, ненавидит режиссер.

Сотрудники кинокомпании, которая продюсировала проект, уточнили, что привлекли к съемкам Локшина из-за успеха его картины «Серебряные коньки», а съемки начались пять лет назад.

Режиссер переехал в США в 2021 году после того, как истек его контракт.