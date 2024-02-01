В аэропортах Германии из-за массовых забастовок персонала отменяют рейсы

За сутки в немецких аэропортах отменили 1100 рейсов. Это произошло из-за бунта работников, который организовал профсоюз Verdi, информирует Upday News.

Из-за забастовок 1 февраля улететь не смогли более 200 тысяч человек.

Стало известно, что бунтуют сотрудники 11 аэропортов в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Ганновере, Кельне, Штутгарте, Гамбурге и Йемене.

Работники пытаются добиться повышения зарплат.

