Всех участников группы «Би-2» освободили

В министерстве иностранных дел Израиля сообщили об освобождении из-под стражи всех музыкантов из группы «Би-2». Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шестеро участников депортировали в Израиль благодаря работе израильских дипломатов.



Несколько дней назад музыкантов задержали после концерта в Таиланде. Артисты выступали без разрешения.