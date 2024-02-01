Экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне за отмывание денег

Бывшего главу Севастополя и заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова обвиняют в хранении «криминальных денег». Силовики поймали чиновника в его доме в Лондоне, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бумажный носитель от The Times.

В заявлении Национального агентства по борьбе с преступностью говорится о том, что Овсянникова заподозрили в отмывании денег и в попытке обойти санкции.

Уточняется, что он открыл счет в одном из банков Великобритании.

