В Махачкале убили бойца смешанных единоборств AMC Fight Nights Мухаммада Мутаева

В пресс-службе лиги сообщили, что Мутаев оставил «яркий след в мире единоборств» и высказали соболезнования

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