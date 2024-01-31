В Ленинградской области пенсионер признался в расчленении сына

63-летний уроженец Выборга признался в убийстве сына. Вскоре состоится судебное заседание, информирует пресс-служба Ленинградской области.

В Ленобласти 17 октября 2023 года мужчина поругался со своим 39-летним сыном и изрезал его ножом. Чтобы скрыть преступление, он отнес тело сына в ванную, расчленил, разложил по пакетам и отвез к реке, после чего сбросил в воду.

Останки нашли на следующий день в реке Петровка.

Мужчина признался в содеянном. По его словам, сын пошел на него и выкрикивал угрозы, а он хотел защиться и случайно подался вперед. В это время в руках пенсионера был нож.