В Литве отложили закрытие русских школ из-за нехватки собственных

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас сообщил о том, что в республике повременят с закрытием школ с русским языком обучения. Это произошло из-за того, что в стране не хватает обычных школ, сообщает LRT.

По словам Якштаса, сейчас вопрос закрытия образовательных учреждений для национальных меньшинств, в которых преподают русский язык, не рассматривается.

По его словам необходимо добиться того, чтобы результаты учеников не отличались и детей не ущемляли из-за их родного языка.