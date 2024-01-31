Журналистку и телеведущую Ксению Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Собчак должна была выплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей за то, что нарушила закон о действиях при банкротстве.

Так как Собчак его так и не заплатила, по решению мирового суда ей назначили наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей. Об этом говорится в тексте судебного решения.

На заседание телеведущая не пришла.