Пьяница закурил в самолете и остался без медового месяца

43-летний Кристофер Томсон начал курить на борту самолета и не попал на остров Санторини, где должен был провести медовый месяц с женой, информирует Daily Mail.

Британское издание уточняет, что дебошир ждал взлета из аэропорта в Манчестере. Он стал курить электронную сигарету, на что обратили внимание бортпроводники. Мужчина отказался прекратить курить и стал ругаться со стюардессами. После этого его выгнали из самолета.

В участке мужчина успокоился и рассказал, что разозлился и выругался, но не хотел нагрубить. Он пытался оправдать себя тем, что накануне много выпил и до сих пор не отошел от алкоголя.

Теперь в течение года ему запретили летать на рейсах данной авиакомпании.