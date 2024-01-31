В Москве глыба льда пробила девушке голову

Во дворе дома 4/29 на улице Пресненский Вал в Москве наледь едва не убила 23-летнюю девушку. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы.

Глыба рухнула москвичке на голову, и у нее началось кровотечение.

Девушку заметили неравнодушные прохожие и занесли домой, после чего вызвали скорую.

Ее госпитализировали с травмой головы. Подробности происшествия уточняются.