В Таиланде мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя

32-летний Стефан Клаудио Спеканью приехал из Швейцарии работать в один из зоопарков Таиланда. Там он потерял часть руки, рассказали в Bangkok Post.

Инцидент произошел во время того, как мужчина кормил гималайского медведя. Он просунул руку с угощением в вольер, а медведь набросился на него.

Мужчина сразу же сориентировался и отрезал себе руку по локоть. Прохожие оказали ему первую помощь и его сразу же госпитализировали.

Через некоторое время Стефану сделали операцию. Его руку нашли в заповеднике. На ней были сильные раны от медвежьих когтей.