В Санкт-Петербурге водитель автобуса протащил ребенка по асфальту

В Петербурге водитель автобуса прищемил детсадовца дверью и начал движение, информирует портал 78.ru.

Как сообщает источник, мужчина не посмотрел, вышли ли все люди из транмпорта и поехал. Малыша протащило по асфальту задними колесами.



Как рассказала очевидица произошедшего, на пересечении с улицей Массальского водитель остановился и открыл двери, а после этого поехал дальше.



Родители мальчика не обращались в полицию, но произошедшее проверет полиция.