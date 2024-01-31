В перми 20-летний парень украл 15 коробок конфет и съел

В один из полицейских участков Перми обратился директор магазина. Он рассказал, что из его торговой точки украли 15 коробок конфет, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ходе расследования выяснилось, что пермяк-сладкоежка долго бродил по магазину. Затем он начал хватать коробки со сладостями, засунул их под куртку и побежал. Сотрудники магазина не смогли остановить проголодавшегося вора.

Вскоре воришку задержали. Он признал вину и рассказал, что съел все конфеты. У него уже была судимость.

Сладкоежке грозит до четырех лет лишения свободы.